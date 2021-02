Liverpool, altra tegola per Klopp: capitan Henderson operato e fuori per tutto marzo

Non sono ore facili per il Liverpool sia dal punto di vista sportivo che umano. Se a livello calcistico i risultati, specie in Premier League non sono dei migliori, anche extra terreno di gioco le notizie che arrivano non aiutano. Dopo il dramma che ha colpito Alisson, con la morte improvvisa del padre, i Reds devono fare i conti con un problema di ben diversa entità: l’infortunio di capitano Jordan Henderson.

Liverpool, Henderson out per tutto marzo

Infortunatosi nel derby contro l’Everton, capitan Henderson sarà obbligato a saltare diverse gare, probabilmente stando fuori per tutto il mese di marzo. “Il Liverpool conferma che Jordan Henderson ha subìto un’operazione dopo l’infortunio riportato durante il derby del Merseyside con l’Everton lo scorso fine settimana”, si legge nel comunicato del club inglese. “Il capitano è uscito dopo mezz’ora dall’incontro di Anfield a causa di un problema all’inguine che gli ha impedito di proseguire. Dopo un’ulteriore valutazione con il team medico del club, Henderson ha eseguito con successo una procedura correttiva sull’infortunio all’adduttore. Inizierà immediatamente un programma di riabilitazione”.

Sui tempi di recupero, però, nessuna certezza: “Non è stata fissata alcuna tempistica specifica per il suo ritorno; tuttavia, il 30enne sarà escluso inizialmente fino a dopo la pausa internazionale di marzo. Il recupero di Henderson sarà attentamente monitorato dal dipartimento medico del club e la sua progressione durante il suo lavoro di riabilitazione determinerà quando sarà in grado di riprendere l’allenamento completo”.

Il k.o. di Henderson si aggiunge a quelli di van Dijk, Gomez, Matip, Fabinho, Keita e Diogo Jota, quest’ultimo in via di recupero.