Liverpool ancora sconfitto, gli ex avvertono Klopp: “Non basta la Premier”

Dominare, a volte, non basta. Sembra sia il caso del Liverpool, autentico mattatore in Premier League, capace di vincere 26 delle 28 partite giocate. Solamente il Manchester United e il Watford hanno impedito l’en plein. E contro gli Hornets è arrivato anche il primo k.o. del campionato. Tuttavia le recenti sconfitte in Champions League contro l’Atletico Madrid e in FA Cup contro il Chelsea hanno fatto parlare di crisi per i Reds. Sono apparsi piuttosto scettici anche due storici ex come Jamie Carragher e Steve Nicol. Il primo ha dichiarato a Sky Sport: “So che Jurgen Klopp non lo direbbe, ma sembra quasi che quando hai avuto una stagione come questa non ti sembra sufficiente la Premier. Vorresti sempre una delle coppe, che si tratti della FA Cup o della Champions League. La preoccupazione ora è il Chelsea durante la settimana e la prossima settimana è l’Atletico Madrid”. Gli fa eco Nicol ai microfoni di ESPN: “La flessione del Liverpool sta impiegando molto tempo per risolversi. Quindi o Klopp apporta modifiche o si può dire addio all’idea di eliminare l’Atlético e conservare il titolo in Champions League in questa stagione. La cosa preoccupante è che ci sono diverse partite in cui sembra verificarsi un rilancio della squadra, ma per un po’ il Liverpool dà l’impressione di faticare. Penso che sia tempo che Klopp faccia un passo indietro. Sono molto favorevole a ‘fare tutto ciò che ti ha portato al successo’ e continuare su quella strada, ma arriva un momento in cui se sei in una crisi come quella di oggi. Parliamo di cinque o sei gare di questo tipo. Forse bisogna cambiare le cose, che si tratti di allenamento, preparazione delle partite, come entrare…”.