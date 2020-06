Liverpool campione, la vittoria in Premier fa gioire anche il Southampton

La maledizione si è interrotta. Esattamente trent’anni dopo l’ultimo trionfo, il Liverpool torna a festeggiare la conquista della Premier League. Un successo arrivato con ben sette turni d’anticipo grazie a una cavalcata all’insegna dei record. Basti pensare che nei 31 incontri disputati sono arrivate ben 28 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta. Oltre a far gioire i tifosi, anche oltre il consentito, i Reds di Jurgen Klopp hanno fatto felice anche un altro club.

QUESTIONE DI SOLDI – Si tratta del Southampton. I Saints, infatti, trarrebbero un discreto vantaggio dal successo del Liverpool. Le clausole di quattro giocatori della squadra fresca campione d’Inghilterra, Virgil van Dijk, Sadio Mané, Adam Lallana e Dejan Lovren per la precisione, prevedono alcuni bonus che finirebbero direttamente nelle casse del loro ex club. Il Southampton andrebbe così a intascare qualcosa come 2,5 milioni di euro.