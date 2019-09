Liverpool, caos Mané-Salah: il senegalese accusa l’egiziano di egoismo in campo, ma i tifosi difendono l’ex Roma…

Piccola grana in casa Liverpool: Sadio Mané è furioso con Mohamed Salah. Il motivo? L’egiziano sarebbe egoista in campo.

Tutto nasce durante il match dei Reds contro il Burnley – vinto dagli uomini di Klopp per 3-0 -. A risultato ampiamente acquisito e dopo aver segnato la rete dello 0-2, Mané viene richiamato in panchina, ma uscendo ha cominciato ad inveire nei confronti dell’egiziano colpevole, secondo il senegalese, di non avergli passato il pallone nonostante fosse meglio posizionato, togliendogli di fatto la possibilità di mettere a referto una doppietta. Mané, davvero furioso, è stato calmato dai compagni ma nulla sarebbe cambiato anche a partita terminata.

Lo stesso Klopp, dopo il match, ha provato a fare da paciere ma non si sa ancora se abbia avuto successo. Intanto, sui social network, ed in particolare su Twitter, i tifosi del Liverpool hanno preso una netta posizione scegliendo a tutti gli effetti l’attaccante egiziano. In tanti, infatti, la pensando esattamente all’opposto di Mané che, a sua volta, è stato accusato di essere lui quello egoista con tanto di prove.

Dopo aver rivisto le immagini dai proprio fan, cosa penserà Mané? Appuntamento alla prossima partita…