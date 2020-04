Liverpool, Carragher: “Abbiamo preso in giro il Chelsea per l’acquisto di Torres”

Ci sono acquisti fortunati e altri deludenti. L’arrivo di Fernando Torres al Chelsea dopo quattro anni al Liverpool era stato accolto con grandi aspettative, ma il Nino spagnolo non è mai riuscito a replicare l’incredibile rendimento avuto con i Reds. I segnali di un matrimonio non esaltante erano già evidenti poco prima che si materializzasse la cessione. Lo afferma Jamie Carragher a Sky Sport, durante una chiamata con la leggenda del Chelsea, John Terry: “Non ci potevo credere. Sapevo che avevamo preso in giro il Chelsea. Negli ultimi 12 mesi, Torres era l’ombra di se stesso. Per un anno e mezzo a Liverpool è stato il miglior attaccante del mondo, e penso che abbia avuto un ottimo record contro il Chelsea che ovviamente è rimasto nella mente del proprietario. Il Chelsea in quel momento acquistava tutti i pallini di Roman Abramovich. Shevchenko era un altro caso. Quello che è successo è stato fortunato per il Liverpool. In quella stagione in cui abbiamo giocato contro il Chelsea, in un periodo non esaltante. Non stavamo vivendo una grande stagione. Torres stava attraversando un brutto momento, ma ha segnato due reti contro i Blues. Penso che la decisione sia stata presa in quel caso. Al Chelsea avranno pensato: ‘Non appena arriverà gennaio, andremo a prendere Fernando Torres’. Cinquanta milioni di sterline erano soldi importanti in quella fase ed eravamo tutti in uno stato di shock, non potevamo credere di aver avuto 50 milioni di sterline. Alla fine abbiamo fatto qualcosa di simile noi stessi acquistando Andy Carroll per 35 milioni di sterline, ma ci abbiamo guadagnato Luis Suarez. Non mi ha sorpreso affatto che non sia andata bene tra Torres e il Chelsea”.