Liverpool da record, Alisson sicuro: “Possiamo migliorare ancora”

Il Liverpool non smette di correre. E di macinare record, come testimoniato dai 61 punti realizzati in 21 gare disputate in Premier League, due in più del vecchio miglior primato. I Reds possono infrangere anche altri primati durante questa stagione, finora praticamente perfetta. Ma qual è il segreto di questa straordinaria cavalcata? Il portiere brasiliano Alisson Becker ha risposto ai microfoni della Premier League Productions: “La nostra squadra è molto forte sia in quantità che in qualità. Quindi quando uno esce dall’undici titolare e ne entra un altro, il livello della formazione non cambia. Questo è importante per una squadra che vuole ottenere grandi risultati nel calcio e ci ha aiutato molto. Siamo un gruppo che è stato insieme per molto tempo e sta migliorando ogni stagione, arrivando ad un livello importante ogni stagione. Penso che la differenza rispetto alla scorsa stagione, che è stata già una stagione vittoriosa, sia la concretezza. Compattezza difensiva e concretezza offensiva, oltre a una mentalità coerente. Pensiamo sempre al prossimo match, non guardiamo troppo lontano. Ci concentriamo su ciò che è a portata di mano al momento e facciamo tutto il possibile per assicurarci di lasciare il campo con una vittoria. Questo ha contribuito ai grandi risultati di questa stagione”.