Liverpool da record, Klopp tiene i piedi per terra: “Mi viene il vomito a sentire che è finita. Su Mané e Firmino…”

Non si monta la testa e tiene a bada l’entusiasmo Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, dopo il successo per 2-1 contro il Wolverhampton con il quale i Reds si portano a +16 sul Manchester City con ancora una partita da recuperare.

Ma l’allenatore tedesco non vuole sentir parlare di Premier League già assegnata, anzi, il solo pensiero lo fa star male. Come riporta il Mirror, Klopp non ha fatto giri di parole per descrivere questo momento: “È finita quando è finita. Non prima. Per cui perché mai dovremmo pensare già al titolo? Il messaggio che potremmo anche perdere sei partite e vincere ugualmente il titolo mi fa vomitare al solo sentirlo, ad essere onesto. Per cui andiamo avanti concentrati perché è un calendario piuttosto difficile: lo Shewsbury domenica, mercoledì il West Ham, sabato il Southampton. È dura. E dobbiamo trovare soluzioni differenti per differenti partite. Dobbiamo lavorare. Firmino? Ha fatto un gol meraviglioso. Le condizioni di Mané? Mi dispiace per lui. Spero non sia nulla di grave. Forse dovremmo fare a meno di lui la prossima”. E su Adama Traore del Wolverhampton, il tecnico ha aggiunto: “È impossibile giocarci contro in alcuni momenti, è incredibile. Che giocatore!”.