Liverpool, doppio colpo in canna: vincere derby e Premier insieme

La ripresa della Premier League potrebbe dare l’opportunità al Liverpool di conquistare finalmente il titolo di campione d’Inghilterra. Un successo che manca da trent’anni e per questo assai speciale. I Reds, però, avrebbero l’opportunità di mettere a segno un doppio colpo: vincere il campionato e contemporaneamente conquistare anche il derby contro l’Everton. Infatti alla formazione di Jurgen Klopp mancherebbero ancora pochi punti per laurearsi campione e il calendario darebbe loro il primo match point contro i cugini in caso di sconfitta del Manchester City. Vincere il titolo al cospetto degli acerrimi rivali non è semplice. L’ultima volta è accaduto nel 2003/04, quando l’Arsenal degli Invincibili pareggiò per 2-2 contro il Tottenham.