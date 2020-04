Liverpool, firmò per un mese. Jones: “Volevo giocare anche una sola volta”

Toccata e fuga. Verrebbe da definire in questo modo la singolare esperienza di Paul Jones al Liverpool. Nel 2004 il portiere è passato dal Southampton ai Reds per sostituire il titolare Jerzy Dudek infortunato nel corso dell’estate. La sua avventura è durata per un mese, dato il contratto realizzato appositamente per gestire la grave emergenza. Eppure l’estremo difensore non si è negato, accettando questa opportunità con entusiasmo, come ha raccontato al sito ufficiale della società inglese: “Ho appena avuto un sorriso sul mio viso dal momento in cui ho parlato con Gerard Houllier. È stato solo un gioco da ragazzi per me. Che opportunità! Allora avevo 30 anni e non ne avrei più l’opportunità, ne sono sicuro. È stata solo l’occasione per giocare per il Liverpool, non mi interessa se si tratta di una partita.”