Liverpool, giocatori potrebbero festeggiare titolo… nel parcheggio dello stadio

Il Liverpool sarà presto campione d’Inghilterra. I Reds sono ormai prossimi ad aggiudicarsi il successo in Premier League. Il campionato ripartirà nei prossimi giorni dopo lo stop forzato a causa dell’emergenza coronavirus. I già noti problemi di sicurezza impediranno la bellissima festa, almeno per questo primo periodo, tra calciatore e i loro tifosi. Ma potrebbero impedire anche i festeggiamenti tra gli stessi compagni, o meglio, renderli molto particolari.

Infatti, come riporta il Daily Mail, quella che potrebbe essere la festa negli spogliatoi a seguito della partita del 21 giugno nel derby contro l’Everton, potrebbe non esserci e avvenire… nel parcheggio. Negli impianti più vecchi della Premier League, come appunto il Goodison Park, non è possibile a causa dello spazio vedere tutti i calciatori cambiarsi nello stesso momento e rispettare il protocollo di sicurezza. Ecco perché potrebbe essere allestita una struttura tale da consentire che questo avvenga. Questo “nuovo spogliatoio” potrebbe essere creato in una zona del parcheggio dello stadio e potrebbe curiosamente essere anche il luogo dove Salah e compagni si potrebbero trovare ad esultare per aver vinto la Premier League.