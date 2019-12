Liverpool, Gomez tiene i piedi per terra: “Campioni d’Europa e del mondo ma non possiamo fermarci ora…”

“Non possiamo fermarci qui”, parola di Joseph Dave Gomez, noto solo come Joe Gomez, difensore del Liverpool. Il centrale Reds, fresco campione del mondo per club, ha detto la sua riguardo all’incredibile annata della squadra.

Vincitore della Champions League e, dopo il successo contro il Flamengo, anche del campionato mondiale. Due successi pazzeschi che, però, non devono distrarre la squadra dall’altro obiettivo che manca ormai da troppo tempo: la Premier League.

Come riporta Goal, Joe Gomez vuole tenere alta la concentrazione nonostante il morale sia piuttosto alto: “La vittoria della Coppa del Mondo per club ci ha dato maggiore ottimismo. Siamo diventati campioni del mondo. Perché non usare questo risultato per migliorare il morale della squadra? L’importante è essere consapevoli che non possiamo fermarci qui. Non siamo nemmeno a metà della stagione, quindi non dobbiamo alzare la testa. Dobbiamo lavorare ed essere concentrati sul lavoro”. L’obiettivo è chiaro: vincere la Premier League…



