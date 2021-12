Liverpool, Henderson e il Covid in Premier League: “Nessuno ha a cuore bene dei giocatori”

Troppe partite in pochi giorni e Covid in aumento, il capitano Reds alza la voce

Parlando alla BBC, il calciatore dei Reds ha detto senza giri di parole: "Sono preoccupato perché nessuno prende sul serio il benessere dei giocatori". Non solo Covid ma anche tantissime gare concentrate nel giro di pochi giorni, ben cinque per il Liverpool nelle ultime due settimane: "Non credo che le persone possano capire quanto sia intenso fino a quando non lo vivi in prima persona. Il calcio per noi è tutto e vogliamo essere in grado di esibirci al massimo livello ogni volta che mettiamo piede in campo. E purtroppo in questo periodo è difficile farlo. E' così da qualche anno ormai ed è stato difficile ma poi, per di più, arriva il Covid e diventa ancora più difficile e anche peggio. Sono preoccupato che nessuno prenda sul serio il benessere dei giocatori".