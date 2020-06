Liverpool, Henderson esalta Klopp: “Spero resti a lungo. Incredibile come gestisce le sconfitte”

Grande festa per il Liverpool dopo la vittoria del titolo di Premier League. I Reds sono riusciti a trionfare 30 anni dopo l’ultima volta. Il capitano Jordan Henderson, nel corso di un’intervista alla BBC, ha voluto sottolineare il grande impatto e l’importanza del manager Jurgen Klopp sulla vittoria.

Henderson: “Klopp è incredibile. Spero resti a lungo”

“Non so esprimere a parole quanto ci abbia dato Klopp in questi anni”, ha esordito Henderson. “Spero che possa restare qui a lungo. Quando andiamo in campo, diamo tutto e lo facciamo per il nostro manager, per i compagni, per la città. Quando vinciamo, Klopp è il primo a fare festa. Ma è incredibile il modo in cui gestisce le sconfitte. Ho sempre pensato che credesse molto in questa squadra, fin dall’inizio. Credo sia davvero molto bello poter dare alla gente di Liverpool il titolo che aspettavano da tanto tempo”.

