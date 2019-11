Liverpool, Henderson: “Suarez? Mi ha fatto sentire inadeguato, avrei voluto ucciderlo…”

Un rapporto non proprio dei più semplici, quello fra Jordan Henderson e Luis Suarez. I due sono stati compagni di squadra al Liverpool dal 2011 al 2014, prima che l’uruguaiano approdasse al Barcellona. A rivelare il clima teso che vi era inizialmente tra i due ci ha pensato il centrocampista dei Reds. Queste le sue parole a The Greatest Game.

INADEGUATO – “Quando arrivai a Liverpool ero ancora giovane, ma ho fatto fin da subito del mio meglio. C’erano però alcune cose che Luis faceva in allenamento che non mi piacevano. Mi ha fatto sentire non all’altezza: alzava le braccia come a dire “cosa sta facendo? cosa combina?”. Mi ha davvero ferito. Ha fatto così per tre volte, poi sono esploso: ero pronto ad ucciderlo. Da quel momento, però, ho avuto un grande rapporto con lui: mi ha insegnato tanto”.