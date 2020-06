Liverpool, Henderson un punto fisso: il merito è di… Suarez!

Uno dei punti di riferimento indiscutibili in casa Liverpool è sicuramente Jordan Henderson. Il terzino inglese ha saputo conquistarsi la fiducia dell’ambiente dopo un avvio non semplice nel 2011, quando era stato prelevato dai Reds al Sunderland. A fornire la svolta per la sua crescita ci avrebbe pensato direttamente Luis Suarez. Ne è convinto Glen Johnson. L’ex giocatore della squadra campione d’Europa in carica. Lo ha rivelato a Talksport: “Quando è arrivato Hendo, era un ragazzino e all’inizio era un po ‘come se avesse soggezione di alcune delle facce che si trovavano nello spogliatoio. Dato che era un ragazzo così laborioso e così desideroso di compiacere, certe cose non stavano venendo fuori. Ci vuole un po’ di tempo per capire – senza mancare di rispetto al Sunderland – che andare a Liverpool è un grande passo avanti e un grande cambiamento negli standard. Ci sono stati momenti in allenamento in cui Hendo commetteva un piccolo errore, forse forniva un passaggio non come qualcuno lo desiderava, e c’erano una manciata di giocatori che lo guardavano male, con quel linguaggio del corpo come per dire ‘Oh Dio, cosa ha fatto di nuovo’. Ricordo di avergli parlato e di aver detto: ‘Sei qui per un motivo, quindi continua a fare quello che ti ha portato qui, in primo luogo’. Ricordo che Frank Lampard me lo ha detto quando sono venuto a Chelsea e ho pensato che fosse un bell’incoraggiamento. Gli ho appena detto di rilassarsi, che le cose sarebbero migliorate e di far uscire fuori il talento piuttosto che forzarlo. C’erano alcune persone che guardavano Hendo nel modo sbagliato. Questo aspetto che potevo immaginare è venuto fuori grazie a Suarez, quando Luis stava alzando le braccia e aspettandosi di più. Fu allora che Hendo è scattato per reagire. Ricordo di averlo visto e di aver pensato: ‘Fantastico, giusto così’. Non puoi permettere alle persone di investirti dappertutto o lasciare che pensino che possano farlo. Ha continuato con lo stesso atteggiamento in termini di quanto lavora sodo e dello sforzo che vuole mettere per migliorare e lo stiamo vedendo tutti adesso. Ha reagito in modo positivo. Non era affatto vicino a una rissa o qualcosa del genere, era solo per fargli sapere che non poteva demolirlo”.