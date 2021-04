Liverpool, i tifosi non ci stanno: “Con la Superlega muore il club”

Duro attacco contro la nuova manifestazione

I tifosi Reds hanno appeso due striscioni ad Anfield Road: "Shame of you. RIP LFC 1892-2021" e "LFC fans against European Super League". Le scritte in bianco campeggiano su uno sfondo che rende il contesto estremamente fosco. Inoltre il gruppo "Spirit of Shankly" ha espresso il suo disappunto con un comunicato: "Imbarazzante. Come rappresentati dei tifosi siamo allibiti e ci opponiamo completamente a questa decisione di allestire una Superlega. La FSG (Fenway Sports Group ndr.) ha ignorato i tifosi nella sua implacabile e avida ricerca di denaro. Il calcio è nostro, non suo. La società di calcio è nostra, non sua".