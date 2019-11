Liverpool, idea Anfield con maggiore capienza: progetto da 60 milioni di sterline

Sessanta milioni di sterline per ampliare Anfield. Questa l’idea del Liverpool per ampliare la capienza dello stadio e portare il fortino Reds a 61 mila spettatori, 7 mila in più rispetto a quella attuale.

Stando a quanto riporta il Telegraph, i vertici societari Reds starebbero progettando per il prossimo anno – il 2020 -, di ingrandire Anfield, vero fortino del Liverpool, per rendere ancora più caldo l’ambiente. Come detto, il progetto dovrebbe prendere forma nella primavera del 2020. Con queste modifiche, Anfield diventerà il terzo stadio più capiente della Premier League, dopo quello del Manchester United, l’Old Trafford, e il nuovo White Hart Lane.