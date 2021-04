Liverpool, il capitano Henderson esce allo scoperto: “Non vogliamo la Superlega”

L'esterno dei Reds non approva l'idea della nuova manifestazione

No alla Superlega. Stavolta la presa di posizione contro la nuova competizione annunciata da 12 club non arriva da un ente esterno. A condannare questa iniziativa è Jordan Henderson, il capitano di una delle squadre coinvolte, ossia il Liverpool. Una condanna dura e netta, senza mezze misure, che non lascia adito a interpretazioni. Il giocatore ha postato un comunicato scarno, ma efficace: "Non ci piace e non vogliamo che si verifichi questo progetto. Questa è la nostra posizione. Il nostro impegno per questo club e i suoi tifosi è incondizionato".