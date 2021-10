Liverpool, il vice di Klopp: “Salah, Mané e Firmino come i… velociraptor di Jurassic Park”

Uno dei punti di forza del Liverpool sta sicuramente nel tridente offensivo. Il vice di Klopp ha paragonato Salah, Firmino e Manè a tre velociraptor

Il Liverpool torna a far paura. I Reds hanno rimesso in mostra quel mix di velocità, intensità e tecnica che li ha resi devastanti nell'ultimo triennio, ma intermittente nell'ultima stagione. E poi a far sognare i tifosi inglesi ci pensa un tridente da sogno, composto da Mohamed Sane, Sadio Mané e Roberto Firmino, capace di fare a fette le difese avversarie. Il vice del tecnico Jurgen Klopp, Pepijn Lijnders, si è avventurato in un paragone piuttosto bizzarro. Queste le sue parole riportate da TMW: "La qualità del nostro tridente è tale che sembra un gruppo di velociraptor di Jurassic Park. Sono veloci e letali, questo è quello che vogliamo da loro". Gli avversari sono avvertiti.