Liverpool in crisi: Klopp si arrende, Salah no. La promessa social ai tifosi

Non è certo un bel momento di stagione per il Liverpool che oltre a dover fare i conti con le diverse defezioni in difesa avute nelle ultime giornate, adesso si trova a dover gestire una serie di risultati negativi. Ultimo il k.o. subito dal Leicester in campionato che porta a quota tre, le sconfitte di fila in Premier League. Mohamed Salah, uno dei calciatori più rappresentativi della squadra Reds, ha voluto parlare a cuore aperto via social con i tifosi di Anfield facendo a tutti gli effetti una promessa.

Salah, la promessa ai tifosi del Liverpool

Se da un lato il manager Jurgen Klopp è apparso abbastanza arrendevole in ottica campionato, ammettendo le poche chance di tornare in vetta, dall’altra il bomber egiziano non sembra affatto dello stesso avviso. Su Twitter, l’ex Roma ha commentato: “È stato un periodo difficile per molti motivi. Siamo i campioni in carica e lotteremo come campioni, fino alla fine”. E ancora: “Non permetteremo che questa stagione sia definita dai risultati recenti che abbiamo avuto. Questa è la mia promessa a tutti voi”.

Vedremo se il Liverpool tornerà a vincere, magari dall’impegno settimana in Champions League contro il Lipsia…