Liverpool in crisi, l’ammissione di Wijnaldum: “Il mio futuro? Ci sono cose più importanti a cui pensare ora…”

Futuro personale incerto e crisi di risultati di squadra sotto gli occhi di tutti. Non è certo un bel momento per Georginio Wijnaldum, calciatore olandese del Liverpool, che ha parlato ai microfoni di beIN Sports dopo il sesto k.o. di fila in casa in Premier League dei suoi.

Wijnaldum: momento no e futuro

“La cosa più importante in questo momento è che sistemiamo le cose come squadra”, ha spiegato Wijnaldum. “Se sei un tifoso dei supportare la squadra in ogni momento, specie adesso. E devo dire in tal senso che anche nei miei confronti è così. Voi mi chiedete del rinnovo ma io non so nulla e non posso dire nulla. Non ci sono novità. Quando ce ne saranno verranno comunicate. Credo che adesso la cosa da fare sia pensare al campo, a fare bene e migliorare. Dobbiamo tornare ad ottenere risultati, il futuro personale non è la priorità”.

Il contratto di Wijnaldum scadrà a giugno e potrà essere libero di accasarsi altrove a parametro zero. Da qui la necessità di trovare un accordo da parte del club per non perderlo gratuitamente. Su di lui anche il Barcellona di Koeman suo ex ct in nazionale.