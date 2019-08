Liverpool inarrestabile: 3-0 al Burnley e vetta consolidata

Quattro su quattro. Il Liverpool è inarrestabile ed infila la quarta vittoria in altrettante gare. I Reds sono a punteggio pieno ed il Burnley non rappresenta un ostacolo troppo duro per rallentare la marcia impressionante degli uomini di Jurgen Klopp. Dopo lo scampato pericolo su tiro di Wood neutralizzato da Adrian, Salah colpisce un palo. E’ il preludio al vantaggio dei campioni d’Europa che trovano il gol con Alexander-Arnold grazie ad un cross fuori misura finito in rete. Al 37′ arriva il raddoppio del Liverpool: Mané sfrutta uno svarione difensivo e fa 2-0. Nella ripresa i Reds mancano a più riprese il tris con un Salah in giornata no. La terza rete viene realizzata da Firmino all’80’. Il Liverpool continua la sua rincorsa al titolo senza sbavature.