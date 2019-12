Liverpool inarrestabile: 5-2 all’Everton nel derby

La capolista non molla la presa. Il Liverpool passa anche l’esame derby e continua la sua marcia inarrestabile in Premier League. I Reds partono senza Salah e Firmino per scelta tecnica, ma la doppia assenza non si nota in campo contro l’Everton. Al 6′ Origi porta in vantaggio i suoi dopo aver dribblato il portiere Pickford. Dopo 11 minuti arriva il bis ad opera di Shaqiri che sfrutta l’imbucata di Mané e trafigge il portiere. L’Everton torna in partita grazie a Kean. L’illusione dura poco perché al 31′ è ancora Origi ad allungare in maniera decisiva per gli uomini di Klopp. Mané, di sinistro, fa 4-1. Richarlison accorcia nuovamente sul finire del primo tempo. Nella ripresa, però, la rimonta non avviene e in pieno recupero arriva la firma anche di Wijnaldum. Il Liverpool continua a volare.