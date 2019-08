Liverpool inarrestabile al debutto: Norwich travolto 4-1

Buona la prima per il Liverpool. Gli uomini di Jurgen Klopp passeggiano senza problemi sul Norwich City con un netto 4-1. La gara scivola via senza patemi per i Reds nella prima parte, agevolati anche dagli errori degli avversari. Al 7′ Hanley cerca l’anticipo su Firmino, ma batte il proprio portiere. Passano 12 minuti ed arriva il raddoppio con Salah che sfrutta gli spazi a disposizione per sbloccarsi e trovare la prima rete della nuova stagione. Al 28′ tocca a Van Dijk trovare il tris con un preciso colpo di testa. Dopo nemmeno 10 minuti esce per infortunio Alisson, ma Origi sul finire del primo tempo sigla il quarto gol. Nella ripresa, i Reds spingono sull’acceleratore, ma non arriva la rete del 5-0. In compenso al 64′ è Pukki a segnare il gol della bandiera. Una marcatura che non toglie il sonno a Klopp. Il Liverpool corre già forte. Ora tocca agli altri inseguire.