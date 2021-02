Liverpool k.o. nel derby: sui social i tifosi chiedono l’esonero di Klopp

La caduta del Liverpool in Premier League non smette di stupire. Sorprendono le dimensioni della crisi, ormai iniziata da due lunghi mesi. Lascia increduli il momento in cui ha avuto il via, con il tracollo nato proprio quando i Reds sembravano pronti ad allungare in testa. E nel giro di alcune settimane, la formazione di Jurgen Klopp è passata dalla lotta per la vittoria finale a una qualificazione per la Champions, che oggi si è complicata drasticamente. Infatti il Liverpool è incappato in una clamorosa e storica sconfitta nel derby con l’Everton di Carlo Ancelotti. Una brutta battuta d’arresto, che ha scatenato un’ondata di commenti.

KLOPP OUT

Infatti sui social ha iniziato a prendere quota l’hashtag #Kloppout. Strano ma vero: il tecnico, che ha riportato i Reds sul tetto d’Europa e ha rotto la maledizione della Premier League, è già condannato da una parte della tifoseria. Molti supporters non si fanno prendere dai sentimentalismi e, pur riconoscendogli i grandi meriti, preferiscono anticipare la conclusione di un ciclo, forse destinato a terminare alla fine della stagione. Di seguito alcuni commenti.