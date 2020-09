Liverpool, Klopp: “Abbiamo segnato 4 gol ad una squadra tosta, ci sarà tempo per migliorare”

L’allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria dei suoi ragazzi ai danni del Leeds per 4-3.

“DOBBIAMO MIGLIORARE, MA ERA SOLO LA PRIMA GARA”

“È stato il calcio nella sua massima esposizione, con 7 reti segnate ci si diverte sempre. Dobbiamo migliorare la fase difensiva ma tutto ciò non è strano, siamo solo alla prima giornata e ci sono tante cose da sistemare. Il nostro avversario ci ha indotto all’errore, sono cose che capitano. In fase di possesso abbiamo faticato, loro difendevano con passione ed organizzazione, era difficile trovare calciatori smarcati vista la loro marcatura sempre stretta. Abbiamo sfruttato bene i calci piazzati e abbiamo vinto, era importante. Nonostante la loro organizzazione siamo riusciti comunque ad andare a segno per 4 volte. Adesso avremo tempo per migliorare, siamo solo all’inizio”. Così Jurgen Klopp ha commentato la vittoria del suo Liverpool contro il Leeds del Loco Bielsa.

