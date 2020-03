Liverpool, Klopp avverte: “FA Cup? Il Chelsea parte favorito”

Vigilia di FA Cup per il Liverpool, che, nella serata di domani, farà visita al Chelsea nel match valevole per il quinto turno. Una sfida delicata, nella quale i Reds saranno chiamati a riscattare il duro ko per 3-0 con il Watford, il primo in campionato per Salah e compagni. La gara, in conferenza stampa, è stata così presentata dal tecnico Jurgen Klopp.

PRESSIONE – “Noi siamo il Liverpool, abbiamo sempre pressione. Tutti si aspettano una nostra vittoria con il Chelsea, ma è difficile. Loro hanno giocatori esperti come Pedro, Giroud e Willian. Non ci sarà un favorito, anzi, se c’è, quello è proprio il Chelsea, visto che giocherà in casa. I blues hanno anche giovani sensazionali, sono una squadra che gioca molto bene a calcio. Lampard sta facendo un ottimo lavoro”.

LIVERPOOL, VAN DIJK: “CON IL WATFORD KO INACCETTABILE, VOGLIAMO REAGIRE”