Liverpool, Klopp: “Con il West Ham grande vittoria. Milner non voleva uscire, gli ho detto…”

L’allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato ai microfoni di Sky dopo il successo in casa del West Ham: “Oggi sono molto soddisfatto, abbiamo fatto una grande gara: l’abbiamo avuta sempre sotto controllo, anche se loro stavano facendo molto bene in questo periodo. Nel primo tempo abbiamo creato non a sufficienza, poi nell’intervallo abbiamo fatto qualche accorgimento e siamo riusciti a segnare tre reti. Il siparietto con Milner? Non voleva uscire, io gli ho detto che non doveva correre così tanto perché non era al top. Ma appena l’ho sostituito siamo riusciti a segnare, quindi sono stato fortunato”.