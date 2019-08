Liverpool, Klopp: “Con l’Arsenal test importante, si sono rinforzati. La Premier non è corsa a due”

Sorridente e tranquillo come spesso accade il mister del Liverpool Jürgen Klopp ai microfoni della stampa alla vigilia della partita contro l’Arsenal, che in Premier League, storicamente, ha sempre regalato gol ed emozioni particolari, che fosse ad Anfield o all’Emirates: “È un test importante, loro sono molto bravi. Mi aspetto che siano migliorati rispetto alla scorsa stagione, si sono rinforzati in ogni settore – ha commentato il tecnico tedesco -. Soprattutto si è parlato degli acquisti David Luiz, Pépé e Ceballos. Siamo però ad Anfield, nella nostra casa, coi nostri tifosi, per questo vogliamo vincere e dimostrare chi siamo”.

Sul rinnovo di Oxlade-Chamberlain: “Sono veramente contento per il ragazzo, se lo meritava dopo il lunghissimo infortunio al crociato. L’anno scorso ci avevo parlato, lui è totalmente coinvolto in questo club, voleva fortemente rimanere. Ora sta già aiutando la squadra nella nuova stagione”.

Il Manchester City giocherà un giorno dopo rispetto ai Reds: “Si fa ancora terrorismo psicologico su questa cosa? (sorride, ndr). Per me non importa giocare prima o dopo rispetto a loro, e poi la Premier non è una corsa a due”. Sull’ampliamento possibile di Anfield: “Mi piacerebbe, ho approvato il progetto. Vedremo, sarebbe bello avere ancora più tifosi a sostenerci allo stadio”.