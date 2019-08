Liverpool, Klopp: “Contro il Manchester City dobbiamo fare meglio. Salah? Può correre tutto il giorno…”

Il Liverpool interrompe la striscia di risultati negativi in amichevole. Il 3-1 contro il Lione è un passo avanti anche in vista dell’impegnativo match contro il Manchester City di domenica dove in palio ci sarà il primo trofeo stagionale.

La finale di Community Shield sarà il primo test ufficiale della nuova annata e i Reds non sembrano arrivarci nel modo migliore. Klopp, come riporta il sito ufficiale del club, non si è detto preoccupato anche se ammette di aver in parte subito i test negativi fino ad oggi disputati.

MIGLIORAMENTO – “Tutto sommato contro il Lione è stata una gara migliore delle altre. Ma avevo detto che sarebbe accaduto e che saremo migliorati. Adesso abbiamo tre giorni per prepararci al meglio per la gara contro il Manchester City e vedremo cosa saremo in grado di fare contro di loro. Peccato non averli sfidati in pre season, perché per preparare una gara contro di loro occorre giocare contro di loro. Sono unici”.

GIOCATORI – La prima vittoria nella pre season è stata anche merito del ritorno di alcuni big come Firmino, Salah e Alisson. Klopp, infatti, non nasconde la gioia di averli di nuovo a disposizione e scherza anche sulle loro condizioni in vista della gara contro i Citizens: “Se sono in forma e giocheranno domenica? Non posso dirlo al 100%, ma credo saranno della partita. Salah è sempre in forma, può correre tutto il giorno e darci una grossa mano, specie se ci saranno ampi spazi. Firmino si muove tra le linee ed è importante per noi. Vedremo. Ora ci occuperemo dei dettagli…”, ha concluso Klopp.