Liverpool, Klopp è certo: “Sconfitta contro Watford? Sarei un idiota a dubitare del carattere dei giocatori”

C’è modo e modo di affrontare una sconfitta. Specie se si tratta di un k.o. che non influisce sulla classifica. Ecco perché, forse, Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, non sembra affatto preoccupato dal recente match negativo dei suoi contro il Watford.

Come riporta Goal, infatti, il manager tedesco ha voluto ribadire la piena fiducia in Salah e compagni anche dopo la sconfitta: “Se ero arrabbiato con loro? No. Non ho fatto alcuna sfuriata o simil. Non potevo comportarmi come se avessero perso 10 gare di fila. Può succedere che mi arrabbio con i giocatori, ma in questo caso. Sono stato più interessato a spiegar loro delle cose riguardo alla gara e dar loro maggiori informazioni possibili su come è andato il match”. “Mancanza di carattere? Non ho alcun dubbio sul loro carattere e sarei un idiota a metterlo in dubbio. Loro hanno la mia piena fiducia e questa non scomparirà dopo una brutta partita”.