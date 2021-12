Liverpool, Klopp e le positività al Covid: “Come una lotteria…”

Il tecnico dei Reds sulle positività al Covid in Premier League

Aumentano ogni giorno i casi di positività al Covid in Premier League e gli allenatori, spesso, si trovano in piena emergenza. Anche in casa Liverpool si è vissuta una situazione simile con diversi professionisti che aveva contratto il coronavirus e che adesso, per fortuna, sembrano essere tornati negativi e a disposizione di mister Jurgen Klopp. Proprio il tecnico ha parlato in conferenza stampa in vista della partita odierna del suoi Reds contro il Leicester facendo riferimento "all'ansia" che si vive ogni giorno quando si attende l'esito dei tamponi.