Liverpool, Klopp elegge il suo successore: “Credo in Gerrard e lo aiuto sempre…”

Jurgen Klopp pensa al futuro e a chi potrebbe prendere il suo posto come allenatore del Liverpool. Intervistato da FourFourTwo, il tecnico tedesco ha praticamente eletto il suo successore ammettendo anche di…aiutarlo a diventare più bravo. “Se il Liverpool dovesse licenziarmi domani, forse Kenny (Dalglish ndr) sarebbe la prima scelta per sostituirmi. Ma probabilmente chiamerebbero Gerrard a Glasgow. E se chiedete a me chi dovrebbe essere il mio successore, io rispondo Stevie. Lo aiuto ogni volta che posso”, ha ammesso Klopp.

DARE IL MASSIMO – Allo stesso tempo non sembra che il manager dei Reds abbia intenzione di andare via, anche se in futuro potrebbe comunque accadere: “Se qualcuno ti toglie il lavoro non è colpa sua, ma tua che non sei stato abbastanza bravo. Io sono abbastanza vecchio ed esperto da sapere che devo dare sempre tutto per questo lavoro. Non sono un genio, non sono perfetto, ma sicuramente faccio il 100% per il club. Se questo basta, perfetto. Se non basta, è un problema che non dipende solo da me”.