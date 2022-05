Liverpool, Klopp esalta Conte: “Un allenatore di livello mondiale. Per il titolo…”

Pari per 1-1 tra Reds e Tottenham: Klopp si complimenta con Conte e i suoi

Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp , dopo il pari arrivato contro il Tottenham, ha parlato ai microfoni di BT Sport dell'andamento della gara e del cammino che attende i suoi in campionato. Nelle dichiarazioni del manager tedesco anche grandi complimenti per i rivali Spurs e il loro allenatore, Antonio Conte .

ANALISI - "Sono davvero contento della prestazione e orgoglioso della mentalità che hanno mostrato i miei ragazzi contro un avversario incredibilmente bravo. Peccato per il gol preso, ma dovevamo mantenere la calma e aumentare la pressione. L'abbiamo fatto ed è arrivato il pareggio", ha spiegato Klopp . "Ovviamente non è il risultato che volevamo, ma la prestazione era quella che volevo, quindi da questo punto di vista va bene così. Abbiamo un punto in più rispetto a prima e questo va bene. Certo che volevamo i tre punti, però...".

CONFERENZA - Successivamente, in conferenza stampa, Klopp ha però aggiunto alcune parole che sanno tanto di frecciatina al Tottenham e allo stile Conte: "Non mi piace il loro stile di calcio. Penso che siano una grande squadra e dovrebbero essere più propositivi, contro di noi hanno avuto un possesso palla tra il 30 e il 36%. E' un mio problema e non potrei mai giocare in questo modo".