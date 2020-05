Liverpool, Klopp: “Gli allenamenti di adesso sono la nostra pre-season”

Dopo la Bundesliga anche gli altri campionati europei torneranno in campo. Serie A, Liga e Premier League torneranno in campo a giugno e le squadre lavoreranno sodo per farsi trovare pronte all’ultimo sprint. In Inghilterra il titolo è ormai del Liverpool. Gli uomini di Klopp sono vicinissimi alla vittoria di un titolo che manca ad Anfield da ben 30 anni.

Pre season

Il manager tedesco ha parlato in queste ore ai microfoni del canale ufficiale del club, sottolineando l’importanza degli allenamenti in previsione della ripresa: “Non dobbiamo essere in forma partita adesso. Ci stiamo provando, giorno dopo giorno. Dovremo essere pronti per il 19 o il 20, dipende quando ci faranno ricominciare. Quello è il momento in cui dovremo essere al 100%”. Klopp ha poi proseguito: “Mancano tre settimane, è positivo. Vogliamo usarle tutte, è la nostra pre-season. Come ho detto, non mi aspetto una grande pausa tra un campionato e l’altro e questo periodo è importante per noi. Siamo rimasti senza calcio per 9 settimane, un po’ troppo”.