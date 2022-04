Liverpool, Klopp: “Guardiola il migliore al mondo. Rivalità come Federer e Nadal”

Le parole del manager tedesco dei Reds

Giornata di antivigilia di Manchester City-Liverpool , ma Jurgen Klopp è già intervenuto in conferenza stampa per parlare del big match dei suoi Reds contro i Citizens che potrebbe essere decisivo per la corsa al titolo di Premier League.

Il manager tedesco ha parlato di diversi aspetti della sfida: "Sono contento innanzitutto di poter fare parte di un evento del genere", ha commentato Klopp . "Gara decisiva? Sarà sicuramente una grande sfida. Ma se vincesse il City, tra di noi ci sarebbero 4 punti, se vincessimo noi 2. Non posso cambiare la testa delle persone, ma davvero pensate che dopo questa partita la Premier possa essere in ghiaccio?".

Parlando poi ancora di Guardiola: "Penso sia il miglior allenatore del mondo. E se c'è qualcuno che non concorda con ciò, beh, c'è qualche problema". Sulla sfida degli ultimi anni tra il suo Liverpool e il Manchester City: "Il modo in cui le nostre due formazioni stanno rendendo da qualche stagione a questa parte è folle, non saprei quale altra definizione usare. Nello sport la rivalità migliora i contendenti, soprattutto nel lungo termine. La stessa cosa è successa nel tennis con Nadal e Federer. Quindi sono contento della forza del City: non penalizza il Liverpool, tutt'altro", le parole riportate dal Guardian.