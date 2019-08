Liverpool, Klopp: “Il pari ci stava stretto, abbiamo fatto una grande prestazione”

Solo la lotteria dei rigori non ha permesso al Liverpool di aggiudicarsi il Community Shield contro il Manchester City, e pensare che al termine dei regolamentari Salah ha sfiorato il gol del 2-1 che avrebbe consegnato la prima coppa della stagione ai Reds. Questo il commento del tecnico Jürgen Klopp alla fine della partita: “Abbiamo fatto una grande prestazione, soprattutto nella ripresa. Alla fine del match ho parlato con De Bruyne e ci siamo detti che noi, come loro, non sappiamo realmente a che punto siamo della preparazione. Il pareggio ci stava stretto, era il minimo di ciò che meritassimo: nel primo tempo potevamo fare meglio, ma abbiamo comunque creato diverse occasioni, poi abbiamo pareggiato perché lo volevamo fortemente. Siamo riusciti a migliorarci con qualche mossa. Sia noi che il City abbiamo avuto un precampionato simile”.