Liverpool, Klopp: “Il Var può essere perfezionato ma non sarà mai perfetto”

L’allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato del VAR rilevando che la nuova tecnologia presenta errori. “Il VAR può essere migliorato ed ha ampi margini per lo sviluppo. Tuttavia non sarà mai preciso al cento per cento, lo sanno tutti. Ci sono un paio di cose che non funzionano correttamente. Il VAR dovrebbe migliorare nella rilevazione del fuorigioco e del fallo di mani. C’è ancora spazio per correggere certi errori ma nessuno chiede la perfezione, abbiamo solo bisogno delle soluzioni giuste ”, afferma Klopp a Sky Sports.