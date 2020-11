Liverpool, Klopp mastica amaro: “Abituati ad ascelle e piedi in fuorigioco…”

Dopo la sconfitta in Champions con l’Atalanta, il Liverpool continua a balbettare. Stavolta i Reds non vanno oltre il pari contro il Brighton. Ancora una volta i campioni d’Inghilterra si sono aggrappati a Diogo Jota, autore del gol del vantaggio al 60′, ma non è bastato per vincere perché nel finale è arrivato l’1-1 di Gross su rigore.

ABITUDINE

Il Var ha cancellato il raddoppio di Sadio Mané che avrebbe dato la certezza al Liverpool di conquistare i tre punti. Il tecnico dei Reds Jurgen Klopp mastica amaro nel post gara: “Siamo abituati alle ascelle, agli stemmi del club e alle dita dei piedi in fuorigioco. Non potrei essere più orgoglioso dei ragazzi. Abbiamo faticato nel primo tempo, poi ci siamo sistemati e nella ripresa non abbiamo avuto problemi ma abbiamo avuto difficoltà di energie nel finale. I gol che abbiamo segnato sono stati eccezionali, ma sono tempi difficili. Ci serva da lezione. Non so quante volte devo dirlo. Le televisioni hanno scelto il calcio d’inizio alle 12:30. Giocare mercoledì alle 20:00 e sabato alle 12:30 è davvero pericoloso per i giocatori”.