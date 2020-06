Liverpool, Klopp: “Organizzeremo una festa dopo la vittoria della Premier”

Venticinque punti di vantaggio sul Manchester City, secondo classificato. Ventisette vittorie su ventinove incontri. Questi sono i numeri folli del Liverpool, capoclassifica della Premier League al momento dello stop per l’emergenza Coronavirus. I Reds rischiano di non poter festeggiare con i tifosi il titolo che ormai è a un passo e che manca da trent’anni esatti. Tuttavia il tecnico Jurgen Klopp prova a rassicurare i supporters attraveso i microfoni della BBC: “Si festeggia sempre, ovunque ci si trovi. Se saremo campioni, qualunque celebrazione sia possibile, la faremo come squadra internamente. E con tutti i nostri sostenitori nel momento in cui ci sarà permesso di farlo di nuovo. Posso promettere che se succede ci sarà anche una parata. Ma abbiamo solo bisogno di un giorno in cui tutti possano venire e poi la faremo”.