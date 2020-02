Liverpool, Klopp pazzo di Firmino: “Un giocatore speciale, nessuno come lui”

Continua la marcia del Liverpool verso la conquista della Premier League. I Reds, che nelle prime venticinque giornate di campionato hanno conquistato ventiquattro vittorie ed un pareggio, nell’ultimo turno hanno travolto per 4-0 il Southampton. Tra i protagonisti del match l’attaccante Firmino, che ha fornito ben tre asssit vincenti ai suoi compagni di squadra. Una prova che, al sito ufficiale del club, è stata esaltata dal tecnico Jurgen Klopp.

FIRMINO – “E’ unico, è semplicemente eccezionale, calcisticamente molto intelligente. Nel primo tempo è riuscito a far girare la palla contro una squadra molto chiusa quale era il Southampton. Sa sfruttare al meglio le abilità dei suoi compagni, non conosco un altro giocatore come lui”.