Liverpool, Klopp: “Quattro club spendono sempre, noi dobbiamo pagare…le bollette”

Interessante e curiosa intervista rilasciata dal tecnico del Liverpool Jurgen Klopp. Il tedesco, come riporta il Telegraph, ha parlato del mercato motivando i pochi movimenti in entrata del suo club che, in realtà, ha appena ufficializzato l’arrivo del giovanissimo Elliott.

BOLLETTE – “Non posso dire nulla su ciò che stanno facendo le altre squadre. Non so come lo facciano. Ci sono quattro squadre al mondo che possono comprare sempre, costantemente. Real Madrdi, Barcellona, Manchester City e Paris Saint-Germain. Non so davvero come sia possibile anche perché noi dobbiamo pagare le bollette. Ci dispiace. Ma tutti devono pagare le bollette; dobbiamo pagare le bollette è così. Abbiamo investito denaro in questa squadra. Ora sembra che non lo stiamo facendo. Ma non siamo in questa terra di fantasia in cui puoi ottenere qualunque cosa tu voglia. Non puoi spendere costantemente. Non capisco. Qualunque cosa di cui loro abbiano bisogno, la prendono. Non puoi confrontarti quando è così. Questa è la situazione e non è gelosia, ha detto Klopp.