Liverpool, Klopp: “Record di punti? Non ci ho pensato manco per un secondo. Se l’avessi fatto…”

Il Liverpool sta dominando il campionto inglese e, in caso di successo contro il Tottenham nel prossimo turno, arriverebbe a quota 61 punti in 21 partite: un record assoluto fra i cinque principali campionati d’Europa.

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico Reds Jurgen Klopp ha voluto precisare che non pensa alle statistiche ma solo al campo: “Il record di punti? Non ci penso nemmeno per un secondo e non inzierò a farlo ora. Non l’ho mai fatto. L’unica cosa che posso dire è che se avessimo pensato ai record non avremmo vinto le partite che abbiamo vinto fino ad ora. Il mio problema oggi è il Tottenham, il modo in cui gioca e il modo in cui penso che giocheranno”. E sull’avversario ha aggiunto: “Mourinho? È un allenatore di livello mondiale, che vuole vincere con tutto ciò che ha a disposizione. Senza Kane? Il Tottenham è una squadra molto ben organizzata, che sa difendersi ma non solo, perché ha tanti giocatori in mezzo al campo che possono creare situazioni pericolose”, ha concluso Klopp.