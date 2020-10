Liverpool, Klopp senza difensori: “Robertson, Henderson o Milner non sono meno pronti di… Mascherano”

Il Liverpool dovrà fare di necessità virtù e Klopp, mister dei Reds, sarà chiamato a inventarsi una nuova linea difensiva contro il West Ham e probabilmente anche nelle prossime gare. Dopo l’infortunio di Virgil Van Dijk e il successivo stop di Fabinho, al tecnico campione in carica di Premier League non restano molte soluzioni per il pacchetto arretrato. Una di queste sarà schierare un esterno o un centrocampista in difesa.

Klopp e il ruolo “alla Mascherano”

“Possiamo mettere in difesa Henderson o Wijnaldum. Anche Robertson può giocare come difensore centrale”, ha detto Klopp relativamente ai problemi in difesa dove sono out Van Dijk, Matip e anche Fabinho, per altro già centrocampista adattato.

Ma il mister tedesco va oltre e spiega: “C’è anche Milner poi. E credo che tutti i giocatori che ho citato non siano meno pronti di quanto lo fosse Mascherano che abbiamo visto negli anni si è comportato abbastanza bene in quel ruolo. Quindi sì, abbiamo sicuramente diverse opzioni e ne useremo una”, ha concluso Klopp che contro il West Ham proverà a trovare una soluzione a questa importante emergenza nel pacchetto difensivo.