Liverpool, Klopp: “Sfida col City che non si può perdere, serve coraggio, altrimenti…”

Domenica, 10 novembre, alle ore 17.30 si gioca il big-match di Premier League fra Liverpool e Manchester City. Sarà decisiva? Leggiamo insieme le parole rilasciate in conferenza stampa dal tecnico dei Reds Jürgen Klopp: “Una rivalità che sta diventando sempre più grande e accesa: il Manchester City è un’ottima squadra, ma ogni partita per noi è decisiva. Sarà una sfida importantissima, non possiamo perdere, il grosso vantaggio è che giocheremo a casa nostra, ad Anfield Road. Nessuno dovrà tirare indietro la gamba ed entrambe le compagini faranno di tutto per ottenere la vittoria sul campo. Se manca coraggio, contro il City non si fa neanche un punto. Bisogna fare gioco, disporci alla perfezione tatticamente, difenderci bene e attaccare intelligentemente”.