Liverpool, Klopp stuzzica il Chelsea: “Noi compriamo dopo le cessioni, loro fanno in modo diverso…”

La Premier è iniziata solo qualche giorno fa, eppure la sfida tra Liverpool e Chelsea sembra già accesissima. La sfida vera e propria è prevista per domenica, quando a Stamford Bridge il nuovo Chelsea di Lampard debutterà in casa e si troverà davanti proprio i campioni in carica. Nei giorni scorsi non sono mancate le frecciate tra i due allenatori, adesso siamo arrivati ad una nuova puntata, dove il tecnico del Liverpool Klopp ha tentato di calmare le acque in vista del match di domenica, ma non senza deporre completamente la spada.

“NOI E IL CHELSEA SIAMO DIVERSI”

“Liverpool e Chelsea hanno delle idee diverse, sono due club differenti ed ognuno prova a perseguire la propria strada. Noi, al tavolo del mercato, investiamo quello che guadagniamo, raramente andiamo a spendere prima di avere delle entrate. Il Chelsea è libero di fare ciò che vuole quando si parla di trattative, non tutti ci comportiamo allo stesso modo”. Così Klopp ha parlato a Sky Sports tre giorni prima del big match di Londra.

