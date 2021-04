Liverpool, Klopp su Salah: “Vuole Scarpa d’Oro. Attaccanti devono essere egoisti”

Il manager Reds stimola il bomber egiziano

Redazione ITASportPress

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, spinge Mohamed Salah e come riporta Goal lo stimola ad andare avanti nel suo percorso di crescita per confermarsi un super cannoniere. Il manager Reds in vista della gara odierna di Premier League contro il Leeds ha parlato dell'egizsiano e della sua voglia di segnare e vincere la Scarpa d'Oro, premio che viene consegnato al miglior marcatore stagionale.

Klopp: "Gli attaccanti devono essere egoisti"

"Un giocatore di calcio ha 15 anni, forse 17 o 18 in alcuni casi, di carriera", ha esordito Klopp. "Credo che Salah sia in un momento della sua vita in cui è al meglio del suo fisico e vuole spremere tutto ciò che può per ottenere il massimo dalla tua carriera. La maggior parte dei giocatori non vince mai la Scarpa d'Oro. Se la vinci una volta è un grande risultato. Se la vinci due volte è davvero un grande risultato, se puoi vincerla una terza volta, non ci sono molti giocatori lo hanno fatto".

In tal senso, ecco la spinta del manager al suo attaccante: "Gli attaccanti devono essere egoisti. Non ho mai incontrato un attaccante altruista. Puoi essere la persona più gentile del mondo ma alla fine vuoi segnare gol e questo significa che non vedi giocatori con la stessa maglia", ha aggiunto il tecnico facendo riferimento anche alla rivalità interna soprattutto con Mané. "Lui (Salah ndr) è un marcatore naturale, vuole segnare gol. Questo è qualcosa che ha sviluppato nel corso della sua carriera. Questo è ciò che fanno i giocatori di livello mondiale segnare e segnare ancora. Conoscere la propria qualità ti aiuta ad ottenere qualcosa prima degli altri".