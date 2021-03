Liverpool, la scalata di Salah e il messaggio social: segnale alla squadra?

Il suo Liverpool giocherà il prossimo 4 aprile contro l’Arsenal, intanto Mohamed Salah ha voluto mandare un segnale ai suoi e a tutto quanto l’ambiente Reds. Un esercizio di potenza ma anche di equilibrio e di concentrazione. L’egiziano si è mostrato sui social intento a “scalare” una parete con tanto di messaggio che potrebbe suonare come una carica per le prossime sfide della squadra che necessita di recuperare punti e posizioni in Premier League.

Salah: il messaggio social

Come mostrano le immagini condivise su Instagram dal Liverpool e dallo stesso Salah, l’egiziano si è allenato in modo davvero duro praticando un super esercizio. Una scalata ad una parete con le sole mani e due sostegni. “Keep climbing”, ha scritto l’attaccante accompagnando gli scatti.

Il segnale sembra chiaro: “Continua a scalare”. I Reds devono recuperare diverse posizioni in classifica in campionato da qui alla fine per poter tornare nelle prime quattro posizioni. Salah ha già iniziato, a modo suo, a farlo. La squadra lo seguirà?

