Liverpool, l’ammissione di Mané: “Momento più duro mai vissuto. Puntiamo alla Champions”

Lontani dalla vetta della Premier League e in lotta per le prime quattro posizioni. Nessuno al Liverpool avrebbe mai pensato che dopo la cavalcata trionfale della passata stagione, a questo punto dell’anno, si sarebbe parlato in un certo modo delle ambizioni del club. Neppure Sadio Mané che, come riporta Goal, a margine della sfida di campionato di oggi contro il Wolverhampton ha confessato quali siano gli obiettivi dei suoi da qui al termine della stagione.

Mané: “Momento duro. Vogliamo la Champions”

“Come calciatore professionista non è facile quando sei abituato a vincere ogni singola partita come eravamo abituati l’anno scorso”, ha dichiarato Mané. “Certo, a volte è stata dura, ma mai come adesso che è un periodo davvero complicato”.

E ancora: “Abbiamo maggiore esperienza e sappiamo come poter affrontare certe cose. Dobbiamo solo rimanere uniti e pensare il più positivo possibile”.

Sugli obiettivi stagionali, l’attaccante senegalese ha aggiunto: “Essere tra i primi quattro in campionato in questo momento è il nostro obiettivo, ma vincere la Champions League è il nostro obiettivo principale. Non sarà facile perché affronteremo le migliori squadre d’Europa, ma siamo qui per battere le migliori del mondo. Faremo tutto il possibile per tentare di vincere la Champions League”.