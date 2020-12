Liverpool, l’esultanza di Mané ha una dedica molto speciale per un ragazzo diversamente abile…

Segna ed esulta Sadio Mané e lo fa per il suo gol ma con un pensiero ancora più bello e importante: dedicare, e in questo caso copiare, l’esultanza consigliatagli da un suo “nuovo amico”. A rendere partecipi della motivazione che ha portato l’attaccante del Liverpool a festeggiare con un bacio alla mano e poi uno sguardo al cielo è la stessa società Reds che con un filmato sui social ha rivelato il bel gesto del proprio tesserato.

L’esultanza speciale di Mané

Un dono ad un suo grande fan che, evidentemente, ha perso suo nonno di recente. Mané è stato messo in contatto con un fan diversamente abile a cui è stato chiesto di scegliere un’esultanza che l’attaccante del Liverpool avrebbe poi copiato una volta fosse andato in gol. Detto, fatto, Lee, questo il nome del tifoso speciale, ha scelto di baciare la mano e mandare il suo affetto in cielo, a suo nonno. Il centravanti Reds ha subito colto l’occasione per non deludere l’amico. Rete al Crystal Palace e dedica sentita verso l’alto. Un grande gesto, per un grande, grandissimo campione…